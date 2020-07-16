لبنان | فرق التفتيش في وزارة العمل واصلت حملتها الميدانية في المناطق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة العمل، في بيان،ان: فرق التفتيش في الوزارة، واصلت الحملة الميدانية الواسعة التي بدأتها امس في مختلف المناطق اللبنانية، للتأكد من التزام اصحاب المحال التجارية والشركات والمؤسسات ، تطبيق احكام النصوص القانونية المتعلقة بالمهن المحصورة باللبنانيين ، وتنظيم اليد العملة الاجنبية، والتقيد بنسب العمالة الصادرة عن الوزارة. وقد سطرت محاضر ضبط ووجهت انذارات بحق المخالفين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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