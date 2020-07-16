لبنان | وفد “قواتي” زار المطران عوده… حاصباني: لالتزام حياد لبنان وكيانه

وبعد اللقاء، تحدث النائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني باسم الوفد، فنقل “تحيات جعجع وشكره لصاحب السيادة على مواقفه الوطنية والسيادية”، مؤكدا أنها “تنطلق من حرصه على الانسان والشرعية والسيادة والعدالة والمواقف الداعية الى الاصلاح والحياد والحفاظ على الشرعية”. وقال: “كلامه معنا مصدر إلهام وشد عزيمة لا سيما عند حديثه عن ان لبنان بلد الحرية الجميلة الفريدة، ولم يعد الوقت للكلام بل للفعل والعمل والوفاء الكلي للبنان”.

ولفت الى ان “لبنان يحتاج الى رجالات دولة للحفاظ على ثقافته وكيانه وبحاجة الى مسؤولين لا ينظرون الى الخارج او يتركونه في اوقات الشدة”، مشددا على “حق اللبناني في التعبير وألا يخاف”، مشيرا الى “الحاجة لمحبة الوطن ومحبة اللبنانيين لبعضهم البعض كما الى الاخلاق والانتماء”.

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وأكد أنه “لا يمكن القبول بالمساومات او الهجرة”، وقال: “يجب التزام لبنان وحياده وكيانه ومحبته كي يكون هو الجامع بين اللبنانيين في هذه الاوقات الصعبة التي يمر بها البلد”.

وختم بالاشارة الى ان عوده “مصدر إلهام من خلال مواقفه النابعة من محبة الانسان واهتمامه بخلاص الانسان وعيشه الكريم في بلد يؤمن ويحترم سيادته وشرعيته”.

وضم الوفد: النائب السابق لرئيس الحكومة غسان حاصباني، النواب: جورج عقيص، وهبه قاطيشا، أنطوان حبشي وانيس نصار، الوزيرين السابقين مي شدياق وريشار قيومجيان، امين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم، منسق منطقة بيروت في الحزب دانيال سبيرو، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد وعضو المجلس المركزي زياد شماس.