كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأشار وكيلا الزين المحاميان نهاد سلمى ورالف طنوس، الى ان موكلهما لا يزال موقوفا على ذمة التحقيق في ملف قطع الطرق ورمي مادة المازوت عليها، أمام النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على أن يُبت بالملف في وقت لاحق. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اتهامية جبل لبنان أخلت ربيع الزين بكفالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.