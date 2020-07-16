لبنان | كهرباء لبنان: التغذية بالتيار الكهربائي إلى تحسن

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كما انه من المتوقع ان تشهد التغذية مزيدا من التحسن مع تفريع الباخرة المحملة بمادة الفيول اويل Grade A لزوم معملي الذوق والجية القديمين حمولتها في غضون اليومين المقبلين كما هو مرتقب، بما يسمح بوضع أكثر من 230 ميغاوات إضافية على الشبكة بعد إعادة تشغيل معمل الذوق.
ومع وصول باخرة الغاز اويل في 19 تموز الحالي كما هو متوقع، ستشهد التغذية تحسنا ملحوظا مطلع الأسبوع المقبل بعد إضافة حوالي 500 ميغاوات من خلال معملي دير عمار والزهراني. علما أن مؤسسة كهرباء لبنان، وبمساعدة وزير الطاقة، استعانت بمنشأت النفط لتزويدها بكميات من المازوت للتمكن من الاستمرار بتشغيل هذين المعملين بالحد الأدنى ريثما تصل الباخرة المذكورة.
وفي هذا السياق، لفتت المؤسسة الى جهوزية معاملها من الناحية التقنية لإنتاج الطاقة. وهي تسعى، بالتعاون والتنسيق المتواصلين مع وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط، للحفاظ في المستقبل على القدر الممكن من الاستقرار بالتغذية الكهربائية، بما يتوافق مع شحنات المحروقات المتوقع وصولها تباعا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.