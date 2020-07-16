لبنان | نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: افتراء وتجن علينا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 04:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وجاء في البيان:

“ان التوقيت المشبوه بنظركم والذي يصب في خانة زعزعة الوضع ورمي الفتن جزافا. ما هو الا افتراء وتجن على نقابة عمال المخابز ورئيسها.

وكل ذلك من اجل المطالبة بتطبيق قانون العمل على عمال الأفران وتجاهل مطالب وحقوق العمال منذ صدور قانون العمل وحرمان العمال من كل ما نص عليه قانون العمل من 8 ساعات عمل يوميا والساعات الاضافية والراحة الأسبوعية والاجازة السنوية والمرضية وايام الفرص والاعياد وبدل النقل والمنح التعليمية حسب القوانين المرعية الإجراء .

يهمنا أن نوضح أن نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان لجميع عمال المخابز والافران وليس للبنانيين فقط حسب النظام الداخلي.

وان مبلغ ال 35000 ليرة هو بدل إشتراك لكل عامل ينتسب للنقابة لتغطية المصاريف والنفقات. ونتمنى ان يبرز القيمين على اتحاد اصحاب المخابز والافران بطاقة واحدة صادرة عن النقابة لاي شخص غير عامل الفرن .

وأيضا يهمنا أن نوضح أن الارقام التي تدخل في كلفة صناعة الرغيف لا اساس لها وتجن وافتراء.

ان الدراسة المقدمة هي دراستكم وارقامكم عندما ادعيتم بعدم وجود عمال لبنانيين واثبتت افادات الضمان لعديد من الافران ان اكثر العمال المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لبنانيين وباقي العمال مكتومين وغير مسجلين في الضمان.

Advertisements

وان عدد اجازات العمل للعمال السوريين صادرة عن وزارة العمل دائرة المعلومات .وان اسعار المواد التى تدخل في صناعة الخبز هي دراسة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

ان الدراسة الاولى في 5 كانون الأول 2019 والدراسة الثانية على اساس 3100 ليرة للدولار والدراسة الاخيرة على اساس 8100 ليرة للدولار الواحد صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة .

لم أقدم اي دراسة على طاولة الاجتماع وفي حضور جميع اعضاء اللجنة التي شكلها معالي الوزير. واكتفيت بالمطالبة بحقوق العمال والمطالبة بدراسة ميدانية وموضوعية على ارض الواقع وقطع الشك باليقين .واحضار ثلاثة فواتير لفرن يعمل لانتاج الخبز فقط وعلى اساسها تحدد كلفة الكهرباء وتم تأجيل كل ما طرح الى الجلسة المقبلة.

اتوجه بالسؤال لرئيس اتحاد اصحاب المخابز والافران عندما دعيتني لحضور المؤتمر الصحفى لاصحاب المخابز والافران في 25 تموز وطلبت مني الجلوس مع أعضاء الاتحاد امام وسائل الاعلام واصحاب الافران وتكلمت عن العمال السوريين وتدريب وتاهيل العمال اللبنانيين وافضلية العمل للعمال اللبنانيين . واتصالك في 28 شباط لابلاغي اني تعينت في اللجنة وانت من اقترح اسمي لنزاهتي وسيرتي الحسنة والاتصالات الهاتفية المتكررة ودعوتي لحضور الاجتماع مع أعضاء الاتحاد قبل بدء الاجتماع الاول للجنة دراسة كلفة ربطة الخبز بساعة واحدة . كنت يومها رئيس نقابة عمال المخابز ما الذي جرى بين الامس واليوم لرمي هذه الاتهامات والافتراءات.

وعليه سنبقى في طليعة المدافعين عن حقوق ومطالب جميع العمال اللبنانيين والمهاجرين وكل عمال المخابز والافران وعن رغيف العيش، لانه القوت اليومي لجميع فئات الشعب ولن نكون شهود زور على رغيف خبز الفقراء وعرق العمال.

كما نطالب وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العمل لاخذ الاجراءت اللازمة والضرورية لحماية اليد العاملة وتطبيق القوانين المرعية الإجراء.