كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاءت النتائج على الشكل التالي: ” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة واحدة ايجابية)

” رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

” رحلة اثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (اربع حالات ايجابية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (حالة واحدة ايجابية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نتائج فحوصات الرحلات في 14 الحالي: 6 حالات إيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.