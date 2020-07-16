لبنان | لجنة أزمة كورونا في زغرتا: للتشدد في الإجراءات الوقائية

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وبحث المجتمعون مسألة التشدد في الإجراءات الوقائية خصوصا إلزامية ارتداء الكمامة، وتفعيل عمل المراقبين الصحيين، والشرطة البلدية بالتنسيق مع القوى الامنية، وضبط المخالفات، الى مؤازرة الشرطة السياحية لاسيما داخل المقاهي والمطاعم والصالات الكبرى، من أجل الالتزام بالإجراءات الوقائية.
كذلك، تم التطرق الى موضوع الوافدين من الخارج، والمدة الزمنية المطلوبة لإجراء فحوصات الـ pcr وطريقة تقييم الحالتين الاجتماعية والصحية للحالات الإيجابية وتشكيل لجنة لتقييم هذه الحالات واتخاذ القرار المناسب من قبل طبيب القضاء، إما لجهة العزل في منزل خاص، أو إحالتها الى مراكز الحجر الصحي. الى موضوع مراقبة ومتابعة المحجورين داخل منازلهم.
وبحث المجتمعون في تفعيل مسألة إيجاد مركز للحجر في قضاء زغرتا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.