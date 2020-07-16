كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصدر عن وزارة العمل البيان التالي: “تبلغت وزارة العمل اليوم من القنصلية العامة لجمهورية اثيوبيا، انه أصبح بإمكان العاملات الاثيوبيات في لبنان، بشكل نظامي العودة الى اثيوبيا، بعد اجراء فحص PCR والتي تكون نتائجه سلبية، على ان تجرى الفحوص خلال 72 ساعة من موعد السفر”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “العمل” تبلغت من قنصلية اثيوبيا إمكان سفر العاملات الاثيوبيات بعد اجراء فحص PCR لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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