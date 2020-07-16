لبنان | بري دعا الى جلسة مشتركة الاربعاء المقبل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

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وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6404 الرامي الى طلب الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6428 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة على الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة التي وقع عليها لبنان.

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3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6630 الرامي الى احداث محمية جبل حرمون الطبيعية.

4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6632 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي.

5- اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 293/2014 حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري.

6- اقتراح القانون الرامي الى تعديل النصوص القانونية المتعلقة بوقف تطهير او “تجيير” الشك وتقصر مهلة عرضه على المصرف المنصوص عنه في قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي 304 تاريخ 24/12/1942.