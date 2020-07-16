كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واعلنت بلدية ميفدون، في بيان، انه “وبعد ثبوت اصابة مواطنين اثنين من ابناء البلدة بفيروس كورونا، وبهدف حصر الاصابات ومنع الانتشار والتدقيق بالمخالطين، طلبت من جميع محلات الاراكيل والمقاهي ومحلات الانترنت والكمبيوتر والسوبر ماركات وغيرها، الاغلاق الى حين انجاز الفحوصات المخبرية للمخالطين وصدور النتائج. يستثنى من قرار الاغلاق الصيدليات فقط”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية ميفدون دعت الى اقفال المحال والمقاهي بعد اصابة شخصين من اهالي البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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