كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واملت من الأهالي “التقيد بإجراءات الوقايةالصحية التي سبق وأعلنت عنها مرارا، وعدم إقامة التجمعات منعا لتفاقم الأزمة وانتقال الفيروس بشكل سريع بين أبناء البلدة”ش تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية حبوش: ثبوت حالة إيجابية في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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