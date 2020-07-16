لبنان | طقس غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي رطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

ملاحظة: المعدل الوسطي لدرجات الحرارة في شهر تموز على الساحل يتراوح بين 24 و32 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، بينما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

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الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات، ورياح ناشطة أحيانا.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة على الساحل بينما تعود لترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح شمال البلاد.

الأحد: قليل الغيوم وارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مترافقة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 19 الى 37 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج قليلا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,39 ساعة غروب الشمس: 19,39