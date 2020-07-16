لبنان | السفير الإيراني من الديمان: نقف إلى جانت الحكومة ولا نتدخل بالشؤون الداخلية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

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وقال عقب لقائه بالبطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، إننا “مستعدون لمساعدة لبنان وذلك يأتي في سياق التنسيق والتعاون مع الحكومة اللبنانية وما يصب بمصلحة الشعب.

وأضاف أننا “منفتحون على مساعدة كل الشعب اللبناني بجميع أطيافه ولقاؤنا اليوم مع الراعي يصل بهذه الخانة.

وأكد موقف إيران الداعم لترسيخ الوحدة الوطنية في لبنان.

واعتر أن لبنان الشقيق في ظل الظروف الحساسة يحتاج لتعزيز جبهته الداخلية ووحدته الوطنية وعلى كل الجهود أن تصب بهذا المجال.

ولفت السفير الإيراني إلى أننا “نقف إلى جانب الحكومة اللبنانية لمصلحة الشعب ولا نتدخل بالشؤون اللبنانية الداخلية.