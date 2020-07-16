لبنان | السفير الإيراني من الديمان: نقف إلى جانت الحكومة ولا نتدخل بالشؤون الداخلية

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وقال عقب لقائه بالبطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، إننا “مستعدون لمساعدة لبنان وذلك يأتي في سياق التنسيق والتعاون مع الحكومة اللبنانية وما يصب بمصلحة الشعب.
وأضاف أننا “منفتحون على مساعدة كل الشعب اللبناني بجميع أطيافه ولقاؤنا اليوم مع الراعي يصل بهذه الخانة.
وأكد موقف إيران الداعم لترسيخ الوحدة الوطنية في لبنان.
واعتر أن لبنان الشقيق في ظل الظروف الحساسة يحتاج لتعزيز جبهته الداخلية ووحدته الوطنية وعلى كل الجهود أن تصب بهذا المجال.
ولفت السفير الإيراني إلى أننا “نقف إلى جانب الحكومة اللبنانية لمصلحة الشعب ولا نتدخل بالشؤون اللبنانية الداخلية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.