لبنان | معلومات “صوت بيروت انترناشونال”… لهذا السبب حصل اطلاق النار في الضاحية الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بعد تداول مقطع فيديو لاطلاق نار في حي السلم -الضاحية الجنوبية، امام مؤسسة “الأمان” للتسهيلات المالية ورهن الذهب، علم موقع “صوت بيروت انترناشونال” ان سبب اطلاق النار هو تخلف مؤسسة “الامان” عن اعادة الذهب المرهون الى احد الزبائن واصرارها على دفع قيمته على سعر صرف الدولار 1515، ما ادى الى اشكال مسلح لم يسفر عن وقوع اصابات. السلاح المتلفت في الضاحية المحمي من سلاح “حزب الله” غير الشرعي يقف خلف حماية الزعران والنصابين، ويحول دون قيام القوى الامنية بواجبها بتوقيف المخالفين للقانون الذين يهددون حياة الناس. فعن اي امان يتحدث الحزب؟! تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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