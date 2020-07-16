كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 01:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

واصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مذكرة ادارية رقم 2272، جاء فيها: اولا: تنشأ لدى مصرف لبنان لجنة خاصة تسمى “لجنة اعادة هيكلة المصارف” وهي مؤلفة على الشكل التالي: -الاستاذ بشير يقظان: نائب الحاكم الثاني (رئيسا). -الاستاذ بيار كنعان: مدير الشؤون القانونية (عضوا). -الاستاذة كارين شرتوني: مدير وحدة الامتثال (عضوا). -السيد مروان مخايل: لجنة الرقابة على المصارف (عضوا). -السادة: ربيع نعمة، نهال يموت، نعمة حنتس (لجنة الرقابة على المصارف، عضوا). -السادة: وليد روفايل وروجيه داغر وآلان رنا (جمعية المصارف، عضوا). Advertisements يمكن للجنة تنفيذا لمهامها ان تستعين بمن تراه مناسبا. ثانيا: تكون مهمة اللجنة: 1- دراسة التعديلات المقترحة على القرار الاساسي رقم “12713” تاريخ 7/11/2017 والقرار الاساسي رقم “6939” تاريخ 25/3/1998. 2- دراسة اعادة هيكلة المصارف اللبنانية. 3- اقتراح التعديلات ضرورية على الضوابط الاحترازية (Regulations Prudential) لعمل المصارف. 4- دراسة الاداء المالي للمصارف اللبنانية واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي. في حال تعارض المهام المذكورة اعلاه مع اية مهام واردة في مذكرات سابقة تعتمد المهام الجديدة. ثالثا: تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها وترفع تقاريرها واقتراحاتها عبر رئيسها الى سعادة الحاكم. رابعا: يعمل بهذه المذكرة الادارية فور صدورها”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة – “مصرف لبنان” يعلن عن تشكيل لجنة إعادة هيكلة المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.