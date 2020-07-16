كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ونص القرار على ما يلي:

“المادة الأولى: تعتمد النماذج الخاصة باسترداد وتدوير الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته التالية: اسم النموذج رمز النموذج عدد الصفحات *طلب الاسترداد السنوي بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً لأحكام

المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 ق7-3 4

وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) Advertisements *تعديل طلب الاسترداد السنوي بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً لأحكام ق4/7-3 4

المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته

(الضريبة على القيمة المضافة) * بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد بالنسبة للعمليات المعفاة ق 3-4 4

وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) *تعديل بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد بالنسبة للعمليات ق4/ 3-4 4

المعفاة وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المادة الثانية: تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية خاصة الموضوعة من قبل الإدارة المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نماذج خاصة لاسترداد وتدوير الضريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.