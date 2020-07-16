لبنان | السفير الإيراني في الديمان لزيارة البطريرك الراعي

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وتأتي هذه الزيارة عقب العظة النارية التي ضجت الساحة اللبنانية في الأيام الأخيرة والتي صوّب فيها الراعي بوصلة بكركي التاريخي السيادي.
وجدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موقفه من ضرورة حياد لبنان وقال الراعي في عظة الاحد إنه أطلق النداء في عظة الأحد الماضي إلى الأسرة الدولية لإعلان حياد لبنان وفعل ذلك بالأمانة لرسالة الصرح البطريركي الذي يضع دائمًا نصب عينيه كل اللبنانيين بدون تمييز.
وشدد الراعي على ان الرسالة اتت مِن أجل حماية لبنان ورسالته من أخطار التَّطوُّرات السِّياسيَّة والعسكريَّة المتسارعة في المنطقة، ومن أجل تجنُّب الانخراط في سياسة المحاور والصِّراعات الإقليميَّة والدَّوليَّة، والحؤول دون تدخُّل الخارج في شؤون لبنان
وزار أمس الراعي رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.