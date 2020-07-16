لبنان | حسن: ارتفاع نسبة العدوى المحلية مجهولة المصدر مؤشر خطير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال حسن خلال إطلاق التطبيق الالكتروني على الخلوي لتعقب المخالطين: ” وزير الطاقة أبدى لنا استعداده لتسمية شركة لتسليم المؤسسات الاستشفائية مادة المازوت بالسعر الرسمي وبالتالي لا مشكلة بالمحروقات”. وشدد على أننا لن نقبل بعدم التعاون أو الاستهتار بحياة أي مريض ويجب استقبال كل الحالات وهناك قوانين وعقاب. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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