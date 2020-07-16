لبنان | عاصم عراجي: أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مقلقة

وقال: “يجب النظر الى النسب المئوية، حتى الان الرقم قليل، فمن بين كل مئة اصابة تدخل اصابة الى غرفة العناية، لهذا السبب لا يزال القلق مضبوطا، لكنه يصبح مشروعا عند دخول عدد كبير من الحالات الى غرف العناية”.

وسجلت وزارة الصحة في الأيام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

في سياق متصل، اعتبر وزير الصحة حمد حسن أن التركيز ينصب على المحاذير والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها مع تسجيل إصابات بالمئات في مؤسسات بيئية كبيرة ولدى عمال شركات تنظيفات، بالإضافة إلى ما يتم التثبت به من إصابات لدى عمال الرعاية الصحية في أكثر من مؤسسة استشفائية.

واكد على ضرورة التشديد على جدية التزام الإغتراب اللبناني في المناطق كافة إجراءات التعبئة العامة، وعدم تكرار التهاون الذي كان سببا في زيادة الإصابات في بعض المناطق، من خلال مشاركتهم في مناسبات اجتماعية قبل صدور نتيجة فحص الـPCR.