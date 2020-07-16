لبنان | عصابة سرقة سيارات في قبضة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية

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وأوقف كل من:

خ.أ (مواليد 1993، لبناني)

– أ.ش (مواليد 1995، لبناني) ضبط بحوزته مسدس حربي.

– م.ح (مواليد 1981، لبناني)

بالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على سرقة 8 سيارات من نوعي مرسيدس وهوندا، وقد تم ضبط خمس سيارات مسروقة، وسلمت إلى مالكيها.

كذلك تبين أنه يوجد بحق الموقوف الأول بلاغ بحث وتحر بجرم سرقة سيارات، وبحق الموقوف الثالث 4 ملاحقات عدلية، إحداها بجرم محاولة قتل، تقضي بسجنه مدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

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“بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة والمستمرة، تمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، من تفكيك عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تنشط في مجال سرقة السيارات، ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

بتاريخ 10-7-2020 قامت قوة من المكتب المذكور بعملية أمنية، خاطفة ومتزامنة، في مناطق أبي سمراء ومرياطة ونمرين، أسفرت عن توقيف أفراد العصابة، وهم:

– خ.أ (مواليد 1993، لبناني)

– أ.ش (مواليد 1995، لبناني) ضبط بحوزته مسدس حربي.

– م.ح (مواليد 1981، لبناني)

بالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على سرقة 8 سيارات من نوعي مرسيدس وهوندا، وقد تم ضبط خمس سيارات مسروقة، وسلمت إلى مالكيها.

كذلك تبين أنه يوجد بحق الموقوف الأول بلاغ بحث وتحر بجرم سرقة سيارات، وبحق الموقوف الثالث 4 ملاحقات عدلية، إحداها بجرم محاولة قتل، تقضي بسجنه مدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.