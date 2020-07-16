لبنان | بالصورة – معسل مهرب بقبضة الجمارك في طرابلس

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وتبين بأنها محملة بالمعسل المهرب فتم توقيف السائق مع وسيلة النقل واقتيدوا الى المركز للتحقيق تحت إشراف القضاء المختص.
وحاء في البيان: “رصدت دورية تابعة للمديرية العامة للجمارك، ضابطة طرابلس، مفرزة البلدة والتبليغات سيارة مثقلة بحملها تسير بإتجاه طرابلس طلبت منها التوقف فلم تمتثل.
وبعد مطاردة، تمكنت الدورية من توقيفها بعد إطلاق النار في الهواء تحذيراً وتبين بأنها محملة بالمعسل المهرب فتم توقيف السائق مع وسيلة النقل واقتيدوا الى المركز للتحقيق تحت إشراف القضاء المختص”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.