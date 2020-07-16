لبنان | وزارة السياحة: لضرورة التشدد في تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية المعمّم عنها

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كما شددت على الالتزام بقانون 174 للحد من التدخين، ومنع التدخين بشكل كامل إلا في الأماكن الخارجية المسموح بها، علماً أنّ هذا التشدّد وبالرغم من الوضع الإقتصادي والمعيشي الحالي في البلاد، هو من منطلق المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم
وجاء في البيان الصادر عن الوزارة: “أعلنت وزارة السياحة في بيان، أنّه وبعد عودة تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوڤيد 19)، تتوّجه الوزارة إلى المؤسسات السياحية والمطعمية كافة وعلى مختلف أنواعها وفئاتها، بضرورة التشدّد في تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية المعمّم عنها سابقاً وتلك الصادرة عن وزارتي الصحّة العامة والسياحة، وخصوصا المتعلّقة بالتباعد الإجتماعي ونسبة الزبائن داخل المؤسسة على ألاّ تتعدى 50% من القدرة الإستيعابية لها.
كما ذكرت الوزارة بضرورة الإلتزام بقانون 174 للحد من التدخين، ومنع التدخين بشكل كامل إلا في الأماكن الخارجية المسموح بها، علماً أنّ هذا التشدّد وبالرغم من الوضع الإقتصادي والمعيشي الحالي في البلاد، هو من منطلق المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم. وكل من يخالف تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية، سيعرّض مؤسسته للإجراءات القانونية التي تصل إلى حدّ الإقفال بالشمع الأحمر”.
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