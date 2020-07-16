لبنان | فيديو… هذا ما حصل خلال معرض الكتاب في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعترض ناشطون على تواجد النائب علي درويش في معرض الكتاب في الرابطة الثقافية في طرابلس، حيث عبروا عن رافضهم لأي حوار مع أي شخص يمثل السلطة. وعلى الاثر غرّد درويش على حسابه على “تويتر” قائلا :”هؤلاء أبناؤنا وطلابنا وان أخطأ أحدهم، فالمسؤولية على من أغلق الأفق أمام الشباب وأوصل البلاد الى واقع الحال من استفحال الفساد والإنهيار الاقتصادي..كما ولن تثنينا أي بهلوانيات عن تقدير دور الرابطة الثقافية في طرابلس ودعم معرض الكتاب لأنها أحد أوجه مدينتنا المشرقة. ” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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