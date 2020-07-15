- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
تحرك أصحاب المولدات في مخيم عين الحلوة، بعدما بات الظلام يتهدد المخيم بعد نفاد مادة المازوت من اصحاب المولدات الخاصة (الاشتراكات)، في ظل تقنين غير مسبوق في التيار الكهربائي، وصل إلى 20 ساعة يوميا، وفي ظل انقطاع مادة المازوت من السوق الرسمية، حيث بلغ سعر الصفيحة رسميا 16 ألف ليرة، وفي السوق السوداء اكثر من 30 الفا.
وعقد أصحاب المولدات لقاء مع قائدالقوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة عبد الهادي الأسدي، جرى خلاله البحث في سبل تدارك الأزمة. وطالب اللقاء القيادة السياسية الفلسطينية بمتابعة هذا الموضوع الحساس والتواصل مع الجهات السياسية اللبنانية في صيدا لتأمين حصة المازوت للمخيم علما ان أصحاب المولدات في صيدا يعانون كذلك وللاسباب نفسها.
وتابع العقيد الأسدي مع عدد من المعنيين في صيدا وتم صياغة ملف لاحتساب الكمية المطلوبة للمخيم حيث وصلت إلى اكثر من 30 الف ليتر يوميا بسبب تقنين الكهرباء.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | لقاء لأصحاب المولدات في مخيم عين الحلوة بحث في نفاد المازوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.