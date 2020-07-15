لبنان | إدارة مستشفى حاصبيا الحكومي تعلن منع الزيارات بشكل كامل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت إدارة مستشفى حاصبيا الحكومي عن: منع الزيارات في المستشفى بشكل كامل وذلك إلتزاما بتوجيهات وزارة الصحة العامة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، وطلبت من الاهالي الإطمئنان عن مرضاهم عبر الهاتف وذلك حماية للطواقم الطبية والتمريضية والإدارية وحفاظا على سلامة المرضى . كما ذكرت الإدارة بإلزامية إرتداء الكمامة عند التوجه إلى المستشفى لأي سبب كان “. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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