لبنان | بلدية النبطية: الاشتباه بحالة كورونا لأحد الوافدين السوريين

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أعلنت بلدية النبطية في بيان انه:
تم اليوم الاشتباه بحالة كورونا لأحد الوافدين من الجنسية السورية اثر ظهور عوارض عليه، وعلى الفور تعاملت خلية الازمة في بلدية مدينة النبطية معه وفق الاصول الطبية، حيث تم عزل الحالة ونقلها الى المستشفى الحكومي لأخذ العينات وتم حجر جميع المخالطين معه الى حين صدور نتائج ال PCR.
واذ نهيب بأهلنا في المدينة عدم التداول بالأخبار والاشاعات، وإنتظار البيانات الرسمية والتبليغات الصادرة عن بلدية مدينة النبطية”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.