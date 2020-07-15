لبنان | إجراءات في ميفدون بعد إصابة شخصين من أبناء البلدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت بلدية ميفدون انه: “بعد ثبوت اصابة مواطنين اثنين من ابناء البلدة بفيروس كورونا وبهدف حصر الاصابات ومنع الانتشار والتدقيق بالمخالطين، يطلب من جميع محلات الاراكيل والكافيات والكمبيوتر والسوبر ماركات وغيرها الاغلاق الى حين. انجاز الفحوصات المخبرية للمخالطين وصدور النتائج. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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