لبنان | اللواء ابراهيم يزور السفير السعودي وليد البخاري في دارته في اليرزة

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اللواء ابراهيم يزور السفير السعودي وليد البخاري في دارته في اليرزة.
وقال اللواء ابراهيم نعتبر المملكة السعودية المفتاح للدول العربية، وننظر الى المملكة على أنها الشقيق الأكبر، ولسنا ساعين للاصطفاف في العالم، والحكومة ليست محاصرة. ونتطلع الى مساحات اقتصادية مشتركة تعود بالنفع علينا وعلى الدول العربية التي نزورها.
وأضاف:” “لا أحد يحاصر الحكومة وهي تعمل ومستمرة في العمل والناس تحكم على النتائج، وأخبرت السفير السعودي بما نقوم به، ولا شيئ يمنع أن تكون البداية والنهاية في السعودية”.
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