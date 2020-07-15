لبنان | إدارة مستشفى الحريري تعتذر من المواطنين على ما حصل في قسم كورونا اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك شكرت إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومة رئيس الجمهورية على مساعدة المستشفى في تأمين مادة المازوت كما شكرت وزير الصحة العامة حمد حسن الذي تواصل مع مصفاة الزهراني لتأمين مادة المازوت الى مستشفى الحريري تفاديا لانقطاع التيار الكهربائي فيها. واعتذرت الادارة من المواطنين على ما حصل في قسم كورونا من زحمة حيث كانت الاعداد اكبر من قدرة استيعاب هذا القسم ووعدت انها ستتفادى هذا الأمر في الأيام المقبلة كما تعد بتقديم افضل الخدمات للمواطنين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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