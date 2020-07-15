لبنان | ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في صفوف عناصر الصليب الأحمر

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سُجلت اليوم 21 اصابة بكورونا بين عناصر الصليب الاحمر اللبناني .
وكان احد المتطوعين والذي يعمل ممرضاً في احدى مستشفيات بيروت اصيب بالفيروس لينقل العدوى الى زملائه عند تواجده في مركز الصليب الاحمر .
حالتان فقط ظهرت عليهما العوارض، فيما تبين ان تسع عشرة حالة اخرى اصيبت من دون عوارض.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.