لبنان | ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في صفوف عناصر الصليب الأحمر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

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سُجلت اليوم 21 اصابة بكورونا بين عناصر الصليب الاحمر اللبناني .

وكان احد المتطوعين والذي يعمل ممرضاً في احدى مستشفيات بيروت اصيب بالفيروس لينقل العدوى الى زملائه عند تواجده في مركز الصليب الاحمر .

حالتان فقط ظهرت عليهما العوارض، فيما تبين ان تسع عشرة حالة اخرى اصيبت من دون عوارض.