لبنان | الأمن العام: ختم محل للصرافة بالشمع الأحمر

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“في إطار متابعة مقررات مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في بعلبك، طرابلس، طبرجا والنبطية كلا من اللبنانيين: (ق.م.ش) يملك محلا للصرافة، يتداول بالدولار الأميركي بسعر أعلى من السعر المحدد من نقابة الصرافين.

(ع.ر.م)، (م.ر.ح)، (ع.ح.ص)، (ف.ج.خ)، (ح.م.خ)، (خ.م.ر)، (ط.م.س)، (م.أ.م)، (ب.ع.ح) والسوري (أ.م.ن) يقومون باعمال الصرافة في السوق السوداء من دون ترخيص.

بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم واحالتهم إلى النيابة العامة المالية وختم المحل بالشمع الأحمر”.