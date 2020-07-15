لبنان | بومبيو: صندوق النقد سيُوفّر التمويل اللازم للحكومة اللبنانية إذا قدّمت برنامجاً اصلاحياً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي، اليوم، أنّ: صندوق النقد الدولي سيُوفّر التمويل اللازم للحكومة اللبنانية إذا قدّمت برنامجاً اصلاحياً. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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