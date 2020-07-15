لبنان | لا “كورونا” في الزرارية

واكدت في بيان على الاهالي “الزامية الحجر ضمن المهلة التي اعلنت عنها البلدبة سابقا والالتزام بكافة تدابير الحجر والوقاية الصحية، وعدم التهاون اوالاستخفاف بهذه الاجراءات ،لما فيه سلامة الوافدين واهلنا الكرام، لا سيما ان الوطن برمته يدفع ضريبة تخفيف التدابير واستخفاف البعض بخطورة هذه الجائحة”.

وشددت على المحجورين “عدم فك او انهاء الحجر الا بعد مراجعه البلدية للتأكد من النتائج النهائية للفحوصات التي يجب ان تأتي لمرتين متتالتين سلبية، قبل انهاء الحجر”.