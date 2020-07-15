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وبمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم واحالتهم إلى النيابة العامة المالية وختم المحل بالشمع الأحمر.
وجاء في البيان: “في إطار متابعة مقررات مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة في بعلبك، طرابلس، طبرجا والنبطية كلا من اللبنانيين:
(ق.م.ش) يملك محلا للصرافة، يتداول بالدولار الأميركي بسعر أعلى من السعر المحدد من نقابة الصرافين.
(ع.ر.م)، (م.ر.ح)، (ع.ح.ص)، (ف.ج.خ) و (ح.م.خ) يقومون بأعمال الصرافة في السوق السوداء من دون ترخيص”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قاموا بأعمال الصرافة في السوق السوداء من دون ترخيص… فوقعوا بقبضة الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.