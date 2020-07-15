لبنان | إلغاء سوق الخميس الشعبي إثر “كورونا” في بنت جبيل

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وقالت بلدية بنت جبيل في بيان عبر “فيسبوك”، إنّه “وبعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وحرصاً منّا على سلامتكم، تقرّر إلغاء سوق يوم الخميس 16/7/2020، على أن يُحدّد لاحقاً القرار المناسب للأسابيع المقبلة”.

وسجلت وزارة الصحة اليوم الربعاء 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2542 حالة.

وتوزعت الإصابات على الشكل التالي:

68 عدد الحالات الجديدة المحلية خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

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707 عدد الحالات المثبتة الوافدة في لبنان منذ 21 شباط 2020.

23 عدد الحالات الجديدة الوافدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

61 حالة استشفاء منها 14 في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

1455 عدد الحالات مع شفاء مخبري.