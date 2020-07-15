لبنان | مخدرات في محلة الرحاب في الضاحية الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات من نوع “سيلفيا” موضبة داخل مظاريف معدة للترويج، اضافة الى مسدس حربي والذخيرة العائدة له، وقد تبين وجود عدد من المذكرات العدلية الصادرة بحقهما بجرائم اطلاق النار والقتل والمخدرات. اودعا مع المضبوط، المرجع الصالح بناء لإشارة القضاء المختص. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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