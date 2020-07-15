لبنان | ادوية واسمدة ممنوعة ومزورة ومنتهية الصلاحية في الفرزل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ودُهم المكان بمؤازرة امن الدولة وبحضور المدير الاقليمي لامن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد وبعد أخذ إشارة تم ضبط حوالي 30 طن من الاسمدة والادوية التالية: لحود

وأكد لحود انه “بناء لتوجيهات معالي وزير الزراعة عباس مرتضى تقوم فرق الكشف التابعة لوزارة الزراعة في كل المناطق اللبنانية بكشوفات دورية ومفاجئة على مستودعات ومحلات الادوية والاسمدة للتأكد من مطابقتها للقرارات التنظيمة والانظمة والقوانين المرعية الاجراء، وذلك حرصا على سلامة الغذاء وسلامة المنتج الزراعي”.

واشار الى ان “وزارة الزراعة مستمرة في الكشوفات في كل المناطق اللبنانية لضبط المخالفات”.

وشكر المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير الاقليمي لامن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد “على مؤازرتهم الدائمة ودعمهم لفرق وزارة الزراعة في تأدية مهامهم”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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