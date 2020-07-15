كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وفي هذا الاطار أشارت المديرية الى أن “أي عنصر من عناصرها يخالف القواعد العامة والأوامر المعطاة، يتم اتخاذ التدابير المناسبة بحقه”. وتداول سابقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الضباط يتلفظ بعبارة مسيئة خلال أحد الاعتصامات في بيروت. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد التفاظ أحد الضباط بعبارات مسيئة في بيروت… قوى الأمن توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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