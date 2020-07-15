لبنان | وزارة الصحة: 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتوزعت الإصابات على الشكل التالي: 68 عدد الحالات الجديدة المحلية خلال الـ24 ساعة المنصرمة. 707 عدد الحالات المثبتة الوافدة في لبنان منذ 21 شباط 2020. Advertisements 23 عدد الحالات الجديدة الوافدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة. 61 حالة استشفاء منها 14 في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة المنصرمة. 1455 عدد الحالات مع شفاء مخبري. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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