لبنان | البطريرك الراعي من بعبدا: “أنت الرئيس مسكهن كلن”… وبكركي هي بكركي

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وقال الراعي من بعبدا عقب لقائه الرئيس عون، “الحياد يعني دولة قوية وجيشاً قوياً لا خلاف مع الرّئيس على الاطلاق وحياد لبنان مهمّ ليكون مكاناً للالتقاء”.

واعتبر أن الحياد ليس موجهاً ضد أحد بل هو لمصلحة جميع المكونات اللبنانية لان هذا الحياد يجلب الاستقرار والنمو ولا ينتشلنا من حالتنا الحالية شيء إلا الحياد.

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وأضاف الراعي، “قلت لفخامة الرئيس “أنت الرئيس مسكهن كلن” وناشدت الأمم المتحدة لمساعدة لبنان في موضوع الحياد حصراً”.

وشدد على أن الولاء يجب أن يكون للبنان أولاً. وتابع، “قلت للئيس عون إنني عنيت الجميع بكلامي”.

ولفت الراعي إلى أن “بكركي ليست موالاة ولا معارضة، بكركي هي بكركي ولسنا مرتبطين بأحد ونسعى للمحافظة على كلمتنا الحر”.