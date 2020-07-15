لبنان | الراعي في قصر بعبدا للقاء عون

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وتأتي هذه الزيارة عقب العظة النارية التي ضجت الواقع المحلي في لبنان.
ويزور الراعي عون للبحث معه في المبادرة التي اطلقها لحياد لبنان. وعلمت “الجمهورية” سابقاً انّ البطريرك سيلتقي في بكركي بعد زيارته رئيس الجمهورية عدداً من المسؤولين الحزبيين من الصف الاول، في إطار المشاورات التي يجريها مع شخصيات لا يمكنها الانتقال الى الديمان.
وظلت مبادرة الراعي في صدارة الحدث السياسي، فتقاطرت الوفود السياسية إلى الديمان داعمة لها.
ولم يقتصر هذا الدعم أمس على “القوات اللبنانية” التي أوفدت باسم رئيسها وفداً كبيراً من كوادرها الحزبية بعد زيارتين متتاليتين لنواب من تكتل “الجمهورية القوية”، إنما زارها رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية مؤيّداً.
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