لبنان | بالصورة – خديجة غسان شيحا غادرت منزل والدها في طرابلس ولم تعد

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وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بفصيلة التل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 448303-06، للادلاء بما لديهم من معلومات.
وجاء في البيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة:
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة خديجة غسان شيحا (مواليد عام 1992، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 14/7/2020، منزل والدها الكائن في طرابلس – شارع المئتين، ولم تعد حتى تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بفصيلة التل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 448303-06، للادلاء بما لديهم من معلومات”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.