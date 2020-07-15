لبنان | حملة تفتيش على المحال في الهرمل وضبط مواد منتهية الصلاحية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نظمت دورية من مكتب المديرية العامة لأمن الدولة في الهرمل، بالتعاون مع شرطة بلدية الهرمل حملة تفتيش واسعة على المحال والمؤسسات التجارية حيث تم ضبط كميات من المواد المنتهية الصلاحية. كما تم دهم منازل سوريين يعملون على تصنيع مواد تنظيف من دون مواصفات وتم مصادرة المواد المضبوطة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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