لبنان | قوى الأمن تعمّم صورة طفل مفقود

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود رائد رعد المعراتي (مواليد 2008، سوري) الذي غادر بتاريخ 13/7/2020، منزل والدته الكائن في طرابلس- شارع سنترال التّل، ولم يعد حتى تاريخه. وطلبت من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بفصيلة التّل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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