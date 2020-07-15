لبنان | المجذوب: ندق ناقوس الخطر فبالكاد سنستطيع استقبال التلاميذ في المدارس الرسمية

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رأى وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أن الأوضاع التي يمر بها لبنان أدت الى اقفال عدد من المؤسسات التربوية الخاصة وتعريض أخرى بخطر الإقفال وبالتالي تشريد معلميها وموظفيها ولجوء تلامذتها الى المدارس الرسمية”.
وقال المجذوب إنه “امام تعاظم الاعباء ندق ناقوس الخطر فبالكاد سنستطيع استقبال التلاميذ في المدارس الرسمية وقد نضطر إلى استئجار مبان جديدة”.
وأشار الى أن “العام الدراسي على الأبواب والمتطلبات كثيرة والقدرات شبه معدومة ونرفع الصوت من أجل دعم دولي ملح لكي لا تضيع السنة الدراسية”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.