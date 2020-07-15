لبنان | المجذوب: ندق ناقوس الخطر فبالكاد سنستطيع استقبال التلاميذ في المدارس الرسمية

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رأى وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أن الأوضاع التي يمر بها لبنان أدت الى اقفال عدد من المؤسسات التربوية الخاصة وتعريض أخرى بخطر الإقفال وبالتالي تشريد معلميها وموظفيها ولجوء تلامذتها الى المدارس الرسمية”.

وقال المجذوب إنه “امام تعاظم الاعباء ندق ناقوس الخطر فبالكاد سنستطيع استقبال التلاميذ في المدارس الرسمية وقد نضطر إلى استئجار مبان جديدة”.

وأشار الى أن “العام الدراسي على الأبواب والمتطلبات كثيرة والقدرات شبه معدومة ونرفع الصوت من أجل دعم دولي ملح لكي لا تضيع السنة الدراسية”.