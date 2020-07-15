لبنان | أصحاب المولدات في صور طالبوا بتأمين المازوت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك طالب أصحاب المولدات في صور ومنطقتها المسؤولين بضرورة العمل على تأمين مادة المازوت بعد الدخول في مرحلة الخطر والانذار بحلول الظلام خلال أيام قليلة في ظل بدء المادة بالنفاذ. وناشدوا وزير الطاقة تأمين هذه المادة، علما ان سعر التنكة تخطى الـ 30 الف ليرة، بحسب الوكالة الوطنية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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