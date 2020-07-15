لبنان | ادارة الكوارث في عكار: لا اصابات جديدة

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اشار التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار بشأن تطورات COVID-19 الى ان “لا اصابات جديدة في عكار، في الوقت الذي تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة”.

ولفت التقرير الى ان “عدد الاصابات المسجلة في عكار منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم بلغت 85 إصابة”.

الحالات الايجابية: 5 (3مقيمين، و2 عائدان من السفر).

العدد الاجمالي لحالات الشفاء حتى الان: 80

كما سجل التقرير ايضا تراجع عدد حالات الحجر المنزلي الى 6 (مقيمين ووافدين).