لبنان | ادارة الكوارث في عكار: لا اصابات جديدة

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اشار التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار بشأن تطورات COVID-19 الى ان “لا اصابات جديدة في عكار، في الوقت الذي تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة”.
ولفت التقرير الى ان “عدد الاصابات المسجلة في عكار منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم بلغت 85 إصابة”.
الحالات الايجابية: 5 (3مقيمين، و2 عائدان من السفر).
العدد الاجمالي لحالات الشفاء حتى الان: 80
كما سجل التقرير ايضا تراجع عدد حالات الحجر المنزلي الى 6 (مقيمين ووافدين).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.