لبنان | “أسترو بنك” يتّجه إلى الاستحواذ على “البنك الاستثماري الأردني” في قبرص

واعتبر شهوان عبر “المركزية”، أن “قبرص، دولةً وشعباً، مستاءة من هذا القرار الذي لا يصبّ في مصلحتهم، لأسباب عدة أبرزها:

– أولاً: إلغاء ٣ رحلات يومية من لبنان إلى قبرص والتي كانت تشمل ٥٠٠ شخص، حَرَمهم من الدخول وصرف عملاتهم في السوق القبرصية.

– ثانياً: تراجعت حركة شراء العقارات من جانب اللبنانيين الذين كانوا يعتبرون قبرص المتنفّس الأساسي في ظل الأزمات الاقتصادية والصحيّة والسياسية المستمرة في لبنان .

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وإذ كشف أن “الاتصالات مستمرة من أجل إلغاء القرار والسماح للبنانيين الراغبين في دخول قبرص، نظراً إلى حجم الاستثمارات اللبنانية في قبرص والحركة السياحية في اتجاهها”، أعلن أن “بعض المطوّرين ومنهم شركة “بروبرتيز بلاس”، يبحثون عن أسواق بديلة عن تلك اللبنانية، وتتوجّه نحو الأسواق الروسية والصينية والقبرصية لشراء الشقق في قبرص، ما يعوّض عن منع اللبنانيين من دخول قبرص بناءً على قرار نعتبره آنياً وظرفياً”، من دون أن يغفل الإشارة إلى “اللبنانيين المتواجدين في أفريقيا والخليج باتوا يقصدون قبرص بهدف الاستثمار وتحويل أموالهم إليها، علماً أن المطوّرين العقاريين يسهّلون عملية الشراء للزبائن عبر تقسيط ثمن الشقق على دفعات”.

ولاحظ شهوان أن “الكثيرين من الذين يقصدون قبرص يعمدون إلى فتح حسابات مصرفية فيها”، لافتاً إلى أن “أسترو بنك” الذي يملكه الوزير السابق موريس صحناوي ومجموعة من الشركاء، “سيستحوذ على “البنك الأهلي الاستثماري الأردني” في قبرص، والعملية قيد التنفيذ”.

وأمل في أن “تعود الأوضاع الاقتصادية في لبنان إلى طبيعتها، ويعود التواصل بين لبنان وقبرص كالمعتاد لما فيه مصلحة البلدين” .