لبنان | اتحاد نقابات الافران رد على مؤتمر شحادة المصري: توقيته مشبوه واهدافه فتنوية

توقف اتحاد نقابات اصحاب الافران والمخابز في بيان، عند “البيان الذي اذاعه شحادة المصري في مؤتمر مدعيا انه رئيس نقابة عمال المخابز والافران اللبنانيين. علما انه لا يوجد اي لبناني يعمل في صناعة الرغيف منذ سنوات عدة”، وأمل ان “يتدرب اللبنانيون على هذه الحرفة التي تستوعب اعدادا كبيرة منهم”.

وسأل الاتحاد عن “توقيت هذا المؤتمر من حيث المضمون الذي يؤجج ويحرض على قطاع صناعة الخبز، في الوقت الذي عمل الاتحاد على تهدئة الامور، خصوصا ان ما طرحه من ارقام قال انها تدخل في كلفة الرغيف لا اساس لها من الصحة وبمثابة افتراء وتجن على هذه الصناعة التي ترزح تحت الكثير من المشاكل والصعوبات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.

ورأى ان ” التوقيت مشبوه و له اهداف غير تلك التي تحدث عنها مطلقها وتصب في خانة زعزعة الوضع ورمي الفتن جزافا. كما يعمل رئيس هذه النقابة على اصدار بطاقات لعمال لقاء مبلغ 35 الف ليرة من دون ان يعملوا في اي فرن”.

واكد الاتحاد رفضه “لكل ما ورد في مضمون هذا المؤتمر، خصوصا ان الدراسات العلمية التي تمت مع وزارة الاقتصاد والتجارة، اثبتت صحة ما طالب به اصحاب المخابز والافران. مع العلم ان الاتحاد على تواصل تام مع وزارة العمل بشأن العمال اللبنانيين. لذلك نهيب بكل غيور على هذا القطاع عدم التطاول ورمي الاتهامات بشكل عشوائي ومشبوه”.