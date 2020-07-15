لبنان | عزل بلدة عين جرفا بعد إصابة شخصين بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عمدت بلدية حاصبيا الى إقفال مداخل بلدة عين جرفا وعزلها. وذلك بعد أن ثبت يوم أمس إصابة شخصين خالطا المصابة الوافدة من دولة قطر، وذلك لحين صدور نتيجة ال 50 فحص PCR التي أجريت يوم أمس. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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